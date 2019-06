I Sub fanno le pulizie a Marina di Pisa, Bedini: "Utile iniziativa per il fondo del litorale"

Saranno più di trenta i subacquei del Gorgona Club Pisa a partecipare all’iniziativa “Puliamo a Fondo” in programma sabato 15 giugno.Appuntamento alle ore 9.00 in Piazza Baleari a Marina di Pisa.

I subacquei, coadiuvati da altri soci sia a terra che su imbarcazioni, puliranno un tratto di fondale antistante Marina di Pisa, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sullo stato del mare pisano.

Il Gorgona Club Pisa si è sempre mostrato sensibile alla tematica ambientale, con particolare attenzione a quella marina, anche attraverso aiuti concreti come la pulizia del tratto di mare di fronte ad Antignano a Livorno insieme ad altri circoli ed associazioni, dopo l'alluvione del 2017.

“Ringrazio i volontari subacquei del Gorgona Club Pisa - dichiara l’assessore all’ambiente Filippo Bedini – per questa utile iniziativa di pulizia del fondo del litorale, che ben serve a sensibilizzare al tema del corretto conferimento dei rifiuti di plastica, fondamentale per evitare i danni ambientali prodotti dall’abbandono di materiali non biodegradabili sulla costa e in mare.”

L’iniziativa “Puliamo a Fondo” è realizzato con il patrocinio del Comune di Pisa. In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata di una settimana.

