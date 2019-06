Traffico da bollino rosso per Firenze Rocks e chiusura Pitti Uomo, l'appello di Giorgetti

Traffico da bollino rosso domani in città per la presenza in contemporanea di tre eventi impattanti sulla viabilità di diverse zone. La mattina è in programma la manifestazione nazionale Fiom, la sera il concerto alla Visarno Arena per Firenze Rocks e durante tutta la giornata il disallestimento di Pitti Immagine Uomo alla Fortezza da Basso.

L'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, al lavoro con gli uffici e la polizia municipale per gestire la situazione, lancia un appello ai cittadini. “Invito i cittadini a prestare particolare attenzione nell'utilizzo del mezzo privato - ha detto Giorgetti -: chi può eviti di prendere l’auto e scelga i mezzi pubblici, in particolare treno e tramvia. La mattina — spiega Giorgetti — arriveranno i partecipanti alla manifestazione nazionale dei metalmeccanici, poi inizierà lo smontaggio di Pitti con oltre 500 mezzi e in seguito toccherà al concerto di Firenze Rocks. Il rischio traffico congestionato riguarda quindi sia l’orario di ingresso al lavoro che quello di uscita”.

Nel dettaglio, ecco gli eventi previsti. La mattina è in programma la manifestazione della Fiom. Sono attesi circa 8mila partecipanti provenienti da cinque regioni. Il ritrovo è alle 8.30 in piazza Cavalleggeri (i partecipanti verranno lasciati dai pullman all'altezza del lungarno della Zecca Vecchia). Dalle 8.30 alle 11.30 sono previsti rallentamenti con chiusura, ad intermittenza, del lungarno nel tratto Ponte alle Grazie – Ponte a San Niccolò. Il corteo si snoderà per le vie del centro, lungo il percorso piazza Cavalleggeri, Lungarno Diaz, Por Santa Maria, Calimala, Roma, Oche, Studio, Duomo, Servi fino ad arrivare in piazza Santissima Annunziata intorno alle 12.30. I partecipanti rimarranno in piazza Santissima Annunziata fino alle 14 circa per assistere a un comizio e a un concerto. Sempre domani 14 giugno è in programma il disallestimento degli stand di Pitti Immagine Uomo alla Fortezza da Basso. Le operazioni avranno inizio dalle 8.30 e andranno avanti fino alla sera; pertanto sono previsti risentimenti sulla circolazione su tutto l’anello della Fortezza compresi i viali di circonvallazione. Infine, nell’ambito di Firenze Rocks 2019 alla Visarno Arena si terrà domani il concerto di Ed Sheeran. L'apertura dei cancelli è prevista alle 12. Per l’evento sono previsti circa 65mila spettatori.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

