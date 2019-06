Variazione sul mercato settimanale di Casalguidi: tanti eventi estivi spostano gli ambulanti in piazza Gramsci

L’estate a Casalguidi è ricca di eventi, alcuni stanno entrando nel clou mentre per altri I preparativi sono ormai ultimati e tutto è pronto per il loro inizio. Pronta è anche l’amministrazione comunale che ha già messo in moto la sua macchina organizzativa per garantire il miglior svolgimento delle manifestazioni senza creare disagi ai cittadini e trovando la soluzione a tutte le richieste come nel caso del mercato ambulante.

Dal 19 giugno al 2 luglio si svolgerà la II° edizione del Torneo dei Rioni che si disputerà in piazza Vittorio Veneto che farà da scenario anche alla tradizionale fiera annula che si terrà dal 12 al 17 settembre. La piazza è la sede naturale del mercato ambulante settimanale che si tiene ogni venerdì che, però, per garantire lo svolgimento delle manifestazioni verrà spostato temporaneamente.

Il sindaco di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi al riguardo ha emesso un’ordinanza che prevede appunto lo spostamento temporaneo del mercato ambulante in piazza Gramsci durante il periodo del Torneo dei Rioni, nei giorni di venerdì 21 e 26 giugno e in occasione della Fiera, nei giorni di venerdì 6,13, 20 settembre.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

