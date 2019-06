XIV edizione di Terme in Musica: il concerto di domenica 16 giugno

Un concerto per rivivere atmosfere ottocentesche, le stesse che ispiravano i grandi compositori di quell'epoca durante i loro prolungati soggiorni a Montecatini. Parliamo della XIV edizione di Terme in Musica, che prenderà il via domenica 16 giugno nella splendida cornice Liberty del Salone Storico delle Terme Excelsior. L'appuntamento è per le ore 17.30.

Sul palco si esibirà un duo d'eccezione, composto dal flautista internazionale Arcadio Baracchi e dal noto maestro Giuseppe Tavanti.

Il primo è un abile artista famoso per il suo virtuosismo pirotecnico, recentemente applaudissimo in una tournée in India e protagonista sui maggiori palcoscenici europei.

Il maestro Tavanti ha partecipato con un suo recital dal titolo “Chopin e l’Italia” ai concerti del centenario della nascita di Chopin a Varsavia (in occasione del leggendario “Premio Chopin”) e a Cracovia (per il Festival internazionale pianistico). Ospite dei teatri di Barcellona, Vienna, Copenaghen, Lubiana, Amburgo, Colonia, Grenoble, si è specializzato nel repertorio pianistico italiano dell’800. I due artisti, che si esibiscono assieme da tempo, eseguiranno musiche celebri di Rossini, Verdi, Puccini, Chopin, Listi, Briccialdi e Gastaldon.

Un concerto di tale spessore si avvale di collaborazioni particolarmente importanti: l'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Montecatini, le Terme di Montecatini, il Trinity college of London e il Conservatorio Municipal di Barcellona, senza dimenticare il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che sosterrà, nel quadro dell’azione di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, il cartellone di “Terme in Musica”.

Nello stile della accoglienza di qualità turistico culturale delle Teme di Montecatini, l’ingresso all’evento è libero e gratuito.

Fonte: Ufficio Stampa

