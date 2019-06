Edilizia privata: gli appuntamenti si prenotano on line e con l'app

Il Comune di Cascina informa che è stato attivato il servizio iPrenota, per prenotare gli appuntamenti del ricevimento libero dell’Ufficio edilizia privata. Il sistema è già operativo per gli appuntamenti di giovedì 20 giugno. Basta registrarsi al sito www.iprenota.it e richiedere un appuntamento. La prenotazione può essere fatta anche attraverso la relativa app per smartphone.

Gli appuntamenti, che saranno presi ogni giovedì dalle ore 10 alle ore 13, sono prenotabili esclusivamente nei 10 giorni precedenti il giorno dell’appuntamento stesso, non prima.

Il Comune ricorda inoltre che per le pratiche edilizie già aperte e in istruttoria è possibile prenotare un appuntamento (ogni giovedì dalle 15 alle 17) contattando direttamente il tecnico di riferimento.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

