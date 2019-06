Giglioli sindaco, il PD: "Incrementati i consensi, prosegue l’opera di buon governo"

“Il Partito Democratico di San Miniato – dichiara il segretario dell’Unione Comunale Gianluca Bertini - esprime grande soddisfazione per l'elezione di Simone Giglioli a Sindaco del nostro comune. Il Partito Democratico già al primo turno si era confermato prima forza politica del territorio e al ballottaggio del 9 giungo il Sindaco è risultato vittorioso, con il 58,5 per cento pari a 7.090 voti, in 22 sezioni su 26, aumentando i consensi ottenuti al primo turno nonostante un discreto calo dell'affluenza.

Dobbiamo ringraziare i candidati delle tre liste, Partito Democratico, Riformisti per San Miniato e Uniti si Può, oltre ai tanti volontari che si sono impegnati in questa campagna elettorale e ai cittadini che hanno confermato la loro fiducia alla coalizione di centrosinistra.

Crediamo che il sindaco Simone Giglioli saprà continuare l'opera di buon governo del nostro territorio e saprà anche essere capace di forti azioni innovative sul piano politico e amministrativo”.

Partito Democratico

Unione comunale di San Miniato

Tutte le notizie di San Miniato