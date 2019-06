Aveva un arsenale in casa, carabinieri denunciano 50enne incensurato

Un 50enne incensurato residente a Prato è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e mancata denuncia all’autorità di pubblica sicurezza. A seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso presso la propria abitazione, in località Santa Lucia, di un vero e proprio arsenale militare composto da numerose armi: un pugnale, una sciabola, 5 palle da cannone, un coltello e vari proiettili parabellum. L’arsenale è composto da tutti cimeli costituenti armi o parti di armi o munizioni da guerra ovvero armamento verosimilmente risalente all’ultimo conflitto mondiale, rinvenute dall’indagato appassionato della pratica del metal detecting . Il tutto era custodito all’interno dell’abitazione. Tutto l’armamento militare sequestrato è stato rinvenuto comunque dismesso e messo in sicurezza

