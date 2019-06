Commissione eco-reati apre inchiesta sulla ex Lucchini

Una interrogazione parlamentare al Ministero dell' Ambiente ed una richiesta di acquisizione degli atti dell' indagine in corso da parte della Commissione bicamerale di inchiesta "Ecoreati" riguardo ai fatti ed allo stato dei luoghi ove furono scoperti i sei carrisiluro nell'area ex Lucchini. L' On. Manfredi Potenti (Lega) intende così fare luce sui gravi episodi scoperti dal Noe dei Carabinieri nel 2018 e riguardanti il doloso seppellimento attorno all'anno 2014 a Piombino (LI) di sei carri ferroviari adibiti al trasporto di ghisa fusa, assieme ad un probabile carico di scorie, all' interno dell' area di fabbrica che fa parte del SIN. Storie emerse dopo interviste di ex lavoratori alla testata de Il Telegrafo e che lamentarono un sistema omertoso di smaltimento di questi enormi carri di oltre 100 tonnellate oltre a sostanze amianto

On. Manfredi Potenti Membro II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati Segreteraio Commissione speciale d' inchiesta Ecomafie della Camera dei Deputati Lega

