Consulte, 1000 cittadini si sono recati al voto domenica 9 giugno

Domenica 9 giugno è stata un’altra bella giornata di partecipazione. 1000 cittadini hanno votato. Un ringraziamento alle oltre 80 persone che si sono auto-candidate, ai 18 tra presidenti e scrutatori che hanno costituito i seggi e all'ufficio elettorale del Comune, grazie ai quali è stato possibile svolgere le elezioni.

A tutti i partecipanti va il nostro ringraziamento e a tutti gli elettori che hanno risposto positivamente a questo bellissimo esercizio di democrazia.

Gli elettori hanno premiato i cittadini che si sono messi in gioco e hanno sonoramente bocciato, per la maggior parte, gli attivisti della politica locale che si erano candidati alle passate elezioni comunali. Tra tutti eclatante è il caso del candidato Sindaco come Alberto Fausto Vanni che ha raccolto solamente 8 voti e che in questa occasione aveva tentato di riciclarsi nelle consulte. Siamo convinti che le consulte saranno anche nei prossimi anni uno strumento valido per i cittadini per far sentire la propria voce.

Il Vicesindaco Assessore delegato alle Consulte Manuela Del Grande