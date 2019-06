Controlli antidroga dei carabinieri, due arresti

Due arresti per spacco ieri a Montemurlo. I carabinieri hanno arrestato un nigeriano clandestino 28enne senza fissa dimora con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti scoperto a cedere una dose di eroina a una giovane pratese. Un 20enne di Pistoia invece è stato arrestato per spaccio di hashish. Ora è agli arresti domiciliari

Il 28enne è stato notato mentre cedeva ad altro giovane un involucro poi risultato essere una dose di eroina. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio in abiti civili in una traversa di via Zarini, hanno notato uno scambio sospetto tra un uomo ed una donna che sono stati immediatamente raggiunti e fermati.

I militari hanno accertato che lo scambio notato poco prima concerneva la cessione di una dose di eroina che il 28enne aveva fatto a favore di una giovane pratese. Il pusher è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Montemurlo in attesa di giudizio direttissimo mentre l’acquirente è stata segnalata alla Prefettura di Prato quale assuntore di stupefacenti per i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Nei pressi dei giardini di Via Baracca hanno tratto in arresto in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne di Pistoia, sorpreso mentre cedeva ad un 28enne pratese un panetto di hashish di circa 100 grammi. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un taglierino e tutto il materiale occorrente per la suddivisione e confezionamento delle dosi. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo a disposizione dell’autorità giudiziaria pratese.

