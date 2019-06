Dante e il Mugello in Polonia e in Australia

Il Mugello sbarca in Polonia e Australia “con” Dante, facendosi conoscere e apprezzare per il fascino e le opportunità turistiche.

In occasione della preparazione per il 2021 delle celebrazioni del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, l'Assessorato al Turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello continua gli incontri con i comitati “Dante Alighieri” presenti in tantissime città nel mondo. Di recente presso gli Istituti di Cultura Italiana a Cracovia e Varsavia si sono tenute due conferenze con degustazione di prodotti del Mugello e della Romagna e nell'occasione si sono incontrati blogger, giornalisti e tour operator polacchi. Della delegazione italiana facevano parte anche Valentina Dainelli, blogger mugellana e social media manager per l'Unione dei Comuni per l'attività di informazione turistica, e Kasia Nowacka, fotografa e blogger polacca che vive da tempo a Marradi. Grazie alla presenza in Australia della mugellana Irene Guidotti, coordinatrice del Centro di Digitalizzazione presso la Monash University di Melbourne in Australia, si è tenuto a Perth, capitale dell'Australia Occidentale, un incontro nella sede del locale comitato dantesco: “Dante e la sua Commedia: dal passato al presente” il tema affrontato, con un excursus storico-letterario dedicato ad alcuni passi e personaggi più famosi della Divina Commedia. Un'occasione, anche questa, che è servita a illustrare i luoghi conosciuti da Dante durante l'esilio e ciò che è ancora visibile oggi, soffermandosi sul territorio mugellano con le sue bellezze ed i costumi, e proponendo infine possibilità di visita.

“Grande è stato l'interesse suscitato nel pubblico presente a questi incontri che l'Assessorato al Turismo dell'Unione dei Comuni aveva già programmato nei mesi scorsi nell'ambito dell'attività di promozione del territorio - sottolinea il sindaco Federico Ignesti -. L'auspicio è che questo interesse possa tramutarsi in un viaggio nel Mugello, a Firenze e Ravenna sulle orme del Sommo Poeta”.

Fonte: Unione dei Comuni del Mugello - Ufficio Stampa

