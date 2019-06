Estate, tornano i tornei di calcio a 5 al Circolo Arci Oreste Ristori

Per l' Arci il tema della salute è da sempre una questione di fondamentale importanza. Per questo motivo il Circolo Arci Oreste Ristori di Ponte a Elsa ha deciso di introdurre la presenza di un' ambulanza e due operatori specializzati durante le partite del consueto torneo estivo di calcio a 5 “Pontaelsito”, giunto ormai alla sua 17° edizione. Queste figure rappresenteranno un punto di riferimento per garantire la sicurezza di coloro che parteciperanno alle gare sportive e contribuiranno a tranquillizzare organizzatori e spettatori con il loro lavoro.

I tornei si svolgeranno ogni sera dal 5 giugno al 3 luglio, dalle ore 20:30, presso il campo da calcio del Circolo in Via Livornese, 325. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione di UISP Empoli e la volontà degli organizzatori. Anche alcune realtà commerciali del paese anno supportato la realizzazione del progetto.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

