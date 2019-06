Farmacie comunali, concorso per due farmacisti

Concorso per due farmacisti da assumere a tempo indeterminato. La Società “Farmacie Comunali Castelfiorentino srl” (società partecipata del Comune di Castelfiorentino) ha infatti pubblicato un Avviso con cui viene indetta una selezione per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 “Farmacisti Collaboratori” (1° livello del CCNL A.s.so.farm.) da inserire nella propria struttura.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire improrogabilmente al protocollo del Comune di Castelfiorentino entro le ore 12.00 del giorno 28 giugno 2019.

Già definite le date delle prove: 2 luglio (prova scritta) e 4 luglio (prova orale, alla quale saranno ammessi solo coloro che hanno superato la prova scritta).

I candidati dovranno essere in possesso del diploma di laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario oppure laurea specialistica in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), afferenti alla classe di laurea Classe 14/S – Farmacia e Farmacia Industriale o laurea magistrale quinquennale in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche afferenti alla classe di laurea magistrale LM-13- Farmacia e Farmacia Industriale.

Altro requisito indispensabile è costituito dall’abilitazione all’esercizio della professione e dall’iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale dei Farmacisti.

La domanda di ammissione alla selezione in oggetto, redatta unicamente utilizzando in carta semplice lo schema di domanda allegato “A” del relativo avviso e contenente, a pena di esclusione, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relative al possesso dei requisiti, potrà essere inoltrata alla “Società Farmacie Comunali Castelfiorentino S.r.l. - Piazza del Popolo,1 - 50051 Castelfiorentino (Fi)” utilizzando una tra le seguenti modalità: a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; consegnata a mano presso la sede legale della società P.zza del popolo,1 -50051 Castelfiorentino (Ufficio Ragioneria); inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica farmaciecomunalicastelfiorentino@postecert.it;

Gli interessati che intendono presentare domanda e desiderano pertanto avere maggiori dettagli sui requisiti e le modalità di svolgimento della selezione possono consultare l’avviso integrale sul sito della Società “Farmacie Comunali Castelfiorentino srl” (www.farmaciecastelfiorentino.it sezione “Amministrazione Trasparente”).

