Inconti tra politici e magistrati, Fabiani (PD): "Il PD toscano si esprima"

"Proprio mentre Salvini e il Governo ostentano ogni giorno l'insofferenza per i pesi e i contrappesi stabiliti dalla Costituzione, proprio mentre dalla Lega viene sferrato un attacco duro all'indipendenza della Magistratura serve la massima credibilità delle istituzioni, di chi le rappresenta e di chi le vuole proteggere da queste aggressioni.

La vicenda degli incontri tra politici e magistrati è molto preoccupante e quel tipo di relazioni è profondamente inopportuno. Su questo sono d'accordissimo con Carlo Calenda, quando dice che sulla vicenda che riguarda Lotti e Ferri serve molta più nettezza da parte del PD perché, al netto dei risvolti giuridici, esiste una valutazione politica che il Presidente del PD Gentiloni ha espresso con chiarezza cristallina.

Per questo i soggetti coinvolti in questa brutta vicenda, che rischia di avere un impatto pericoloso sul massimo organismo di autogoverno della Magistratura, devono chiarire al più presto la loro posizione, senza perdere un minuto di più, e valutare conseguenze volte a preservare l'onorabilità del nostro partito e degli equilibri istituzionali.

Vale per i magistrati e vale per i due parlamentari del mio partito.

Oltreché per loro stessi devono farlo anche per il partito a cui appartengono, poiché il Pd, questo nuovo Pd, è oggi l'architrave più solida dell'alternativa possibile alla destra nazionalista e xenofoba ed è assolutamente prioritario difenderne la credibilità, senza balbettare. Aggiungo che si tratta di due parlamentari di rango eletti entrambi in Toscana ed è dunque impensabile che la dirigenza regionale del nostro partito non esprima su questa vicenda una posizione netta e capace di salvaguardare la nostra comunità, a maggior ragione dopo le posizioni pubblicamente espresse dal Segretario Zingaretti e dal Presidente Gentiloni".

Fonte: Ufficio Stampa

