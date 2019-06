La pisana Emily Bolognesi sale sul podio vince Miss Galluzzo 2019

La giovane e bella concorrente proveniente da Pisa prevale sul gruppo delle 18 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana. La manifestazione inserita nella terza edizione di "Galluzzo in Festa" e organizzata dalla società Audace Galluzzo Oltrarno anche in questa edizione ha riscontrato grande successo. La giuria della serata che era presieduta dalla signora Letizia Perini consigliera comunale e come segretario dalla signora Serena Perini presidente del Quartiere 3 al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Galluzzo 2019 - EMILY BOLOGNESI - di Pisa - 17 anni-

studentessa - H. 1,168 - capelli biondi - occhi azzurri - del segno della

Vergine.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - ALESSIA BOTTI - di Pistoia - 23

anni - commessa - H. 1,70 - capelli biondi - occhi azzurri - del segno della

Bilancia.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - GIULIA DURANTI - di Arezzo - 25

anni - commessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno

dell'Ariete.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - ALESSIA NUTI - di Prato - 22

anni - commessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi castani - del segno del

Cancro.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - SARA CHELI - di Poggio a Caiano

(PO) - 18 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli biondo scuro - occhi verdi

- del segno del Toro.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - FEDERICA SEVERINO - di Impruneta

(FI) - studentessa - 1,68 - capelli castani - occhi verdi - del segno

dell'Acquario.

La prima classificata è stata premiata dal signor Claudio Morandi allenatore della prima squadra dell'Audace Galluzzo e si aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma i primi di agosto. La serata è stata condotta magistralmente da Raffaello Zanieri presentatore ufficiale di tutte le selezioni del concorso in Toscana, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Paolo e Patrizia Antilli con Luana Compagnoni del salone AR Stilisti Per Capelli di Castelfiorentino. L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerri Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria , con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari e di Alessio Stefanelli. Il prossimo appuntamento con le selezioni del concorso in Toscana e' programmato per sabato 15 giugno a Ginestra Fiorentina.

