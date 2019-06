La prevenzione dell'area nord-ovest fiorentina si trasferisce a Calenzano

È in corso in questi giorni il trasferimento della sede del Dipartimento della Prevenzione zona Firenze nord ovest da via Righi - Osmannoro a Calenzano, in via Salvanti, nella zona produttiva in prossimità del casello autostradale dell’A1. I nuovi uffici saranno pienamente operativi a partire dal prossimo lunedì 17 giugno.

Le strutture interessate sono: Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Igiene Pubblica e Nutrizione, Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Medicina dello Sport.

Da lunedì 17 giugno la struttura sarà operativa con i consueti orari di accesso e di prenotazione delle prestazioni, ai numeri di telefono e agli indirizzi email precedentemente in uso. Rimangono garantite anche in questi giorni di trasferimento le prestazioni di urgenza e di necessità.

L’edificio di Calenzano, interamente nuovo, è di proprietà dell’Azienda USL. A causa di una lunga vicenda giudiziaria, da poco risoltasi, non si era potuto ancora procedere al trasferimento.

L’operazione consente di mantenere la collocazione dei servizi della prevenzione nel territorio di Firenze nord ovest, di cui Calenzano fa parte, ma in una sede nuova e di proprietà, risparmiando quindi i costi di affitto della vecchia sede di via Righi a Osmannoro che ammontavano a 300 mila euro all'anno.

Fonte: Ausl Toscana centro - Ufficio Stampa

