Lavori alla rete idrica in via Bolognese fino alla fine del mese: i provvedimenti alla viabilità

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che da lunedì 17 giugno avranno inizio i lavori di sostituzione della rete idrica di via Bolognese. Il primo tratto di strada interessato sarà quello tra il civico 27 di via Bolognese e l’incrocio con via Trieste ed i lavori proseguiranno fino alla fine del mese di luglio (validità 00.00 – 24.00). Per questo motivo in coordinamento con l’Amministrazione Comunale, sono stati presi i seguenti provvedimenti che influiranno sulla viabilità:

- restringimento di carreggiata;

- divieto di sosta permanente su entrambi i lati;

- divieto di transito pedonale all’altezza dell’intervento;

- istituzione di limite massimo di velocità a 30 KM/H

Publiacqua si scusa per i disagi che questi lavori, comunque indispensabili, potranno provocare.

Fonte: Publiacqua Spa

