Lavori in Fi Pi Li, Stella (Fi): "Record di veicoli nei mesi estivi, ironie di Ceccarelli fuori luogo"

"I mesi estivi sono quelli in cui sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno circolano più veicoli rispetto agli altri mesi dell'anno. Lo dicono i numeri, forniti dalla stessa Regione Toscana. Dunque le ironie di alcuni giorni fa dell'assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Ceccarelli, sono decisamente fuori luogo". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia). "Qualche giorno fa - ricorda Stella - Ceccarelli ironizzava sulle nostre preoccupazioni, sostenendo che i lavori è meglio farli d'estate e non a settembre perché in quel mese 'riprendono a pieno ritmo le attività delle scuole, degli uffici e delle fabbriche" e ‘la Fi-Pi-Li è una delle strade più utilizzate dai pendolari e dagli studenti che raggiungono ogni giorno Firenze da tutta l'area empolese e dal Valdarno inferiore'. Bene, i numeri lo smentiscono".

"Nel 2018, nel trimestre gennaio-marzo hanno transitato sulla Fi-Pi-Li 19mila mezzi a due e quattro ruote - sottolinea Stella citando i dati regionali pubblicati daIlSitodiFirenze.it -. Oltre 27mila tra aprile e giugno, 28.200 nei tre mesi estivi ed infine poco meno di 25mila tra ottobre e la fine di dicembre. Quindi è senza dubbio vero che nei mesi estivi il flusso di traffico è il più alto dell'anno. Perché se da un lato calano i pendolari, è evidente che aumentano i turisti che si recano al mare. Visto che i lavori sono iniziati ormai quasi tre settimane fa, quel che noi chiediamo con forza alla Regione Toscana (con una petizione e una raccolta firme già avviata) è che i cantieri funzionino 24 ore su 24, per sette giorni alla settimana, con un numero adeguato di uomini e mezzi, in modo da accorciare i tempi".

Fonte: Consiglio Regione Toscana

