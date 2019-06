Memoriale ai Deportati italiani, a Firenze una targa del presidente Mattarella

Domani, sabato 15 giugno, alle ore 11.15, in occasione dell'inaugurazione ufficiale della nuova sede del Memoriale ai Deportati italiani uccisi nei Lager nazisti, in viale Giannotti a Firenze, verrà svelata una targa che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned).

L'evento è organizzato da Regione Toscana, Comune di Firenze, Ministero dei beni culturali e Aned, i firmatari del protocollo d'intesa che ha reso possibile il trasferimento dell'opera da Auschwitz a Firenze. Per la Regione interverrà la vicepresidente e assessore alla cultura Monica Barni.

La mattinata terminerà con una visita al Memoriale e alla mostra realizzata dall'Aned sulla memoria della deportazione e sulla deportazione toscana in particolare, con la guida di Camilla Brunelli e degli altri esperti del Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

