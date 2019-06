Metalmeccanici, in 10mila alla Manifestazione di Firenze

Questa mattina hanno invaso le strade di Firenze oltre 10mila lavoratori. Il corteo sfila per l’industria e il lavoro, uno sciopero generale dei meccanici con Fim-Fiom-Uilm e manifestazione a Firenze partito da Piazza Cavalleggeri, per concludersi in piazza SS. Annunziata. In Toscana sono oltre 80.000 gli addetti all'industria metalmeccanica e restano ancora aperte crisi pesanti come la Bekaert a Figline.

Hanno preso parte al corteo la segretaria generale della Cisl Anna Maria Furlan, la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi e il segretario generale della Uilm Rocco Palombella. Il sindaco Dario Nardella e il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che scrive sul suo profilo Facebook: "Oggi scioperano i metalmeccanici. Vogliono la dignità del lavoro. Vogliono che il governo abbia una politica industriale e si impegni al rilancio degli investimenti pubblici e privati. Si battono contro il lavoro precario che li divide e li umilia. Tutto il Paese li ascolti. La sinistra e il PD stiano con loro."

Tutte le notizie di Firenze