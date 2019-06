Parte il terzo ritiro dell’organico 'porta a porta'

Si comunica che, nei mesi di luglio ed agosto, sarà attivato come lo scorso anno, il terzo passaggio settimanale per il ritiro dell’organico ogni mercoledì a partire dal 3 luglio.

Il servizio proseguirà per tutto il periodo estivo e si concluderà Mercoledì 28 agosto 2019.

La raccolta della carta è confermata, sempre di mercoledì, insieme al terzo turno dell’organico.

“Anche quest’anno il Comune rinnova l’incremento settimanale della raccolta dell’organico al fine di potenziare il servizio nella stagione più calda e venire incontro alle esigenze dei cittadini. - spiega l’Assessore all’Ambiente, Elisabetta Maccanti – Infatti, come consuetudine, oltre ai “classici” ritiri nei giorni del lunedì e del venerdì verrà introdotto anche il mercoledì, per tutto il periodo estivo di Luglio e Agosto. Il potenziamento del servizio di raccolta – continua l’assessore all’Ambiente del Comune – si inserisce nelle azioni di maggiore attenzione al decoro urbano che l’Amministrazione comunale sta portando avanti in tutti i quartieri tra i quali lo spazzamento aggiuntivo dei Centri Storici esteso anche al Mercoledì mattina”.

Per qualunque informazione contattare l’ufficio Ambiente al numero 0587.261658

