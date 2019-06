Polizia Municipale: pubblicato l'avviso per affidare il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli

Il Comune di Pistoia ha pubblicato l'avviso per individuare operatori economici cui affidare il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli che devono essere rimossi dalle aree pubbliche o private a uso pubblico, oltre al recupero di veicoli in stato di abbandono presenti sul territorio comunale.

La concessione del servizio avrà la durata di due anni, rinnovabile per ulteriori due. Per l’affidamento del servizio, gli operatori interessati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal disciplinare tecnico.

L’affidamento potrà essere effettuato anche a più operatori, se ne ricorrano le circostanze, con un criterio di “rotazione”, a turni mensili o diversamente con accordo tra le parti, secondo un calendario annuale che sarà predisposto dal Comando di Polizia Municipale. Considerata la natura del servizio e la necessità che sia garantito senza interruzioni, ogni operatore economico interessato all’affidamento dovrà dichiarare, fin dalla presentazione della domanda, di essere disponibile ed essere in grado di svolgere lo stesso anche in assenza di altri operatori (affidamento in esclusiva).

Le domande per l’affidamento in concessione del servizio dovranno pervenire all'Amministrazione comunale entro venerdì 28 giugno esclusivamente mediante Pec (comune.pistoia@postacert.toscana.it).

Le ditte individuate interverranno su chiamata della Polizia Municipale quando sarà necessario provvedere a rimozione, trasporto e custodia di veicoli di ogni categoria (biciclette, motorini, automobili, autocarri), compresi i mezzi incidentati oppure oggetto di furto, di appropriazione indebita o di altro reato; allo spostamento di mezzi in sosta regolare, eseguito sempre su richiesta della Polizia Municipale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, nei casi contingibili e urgenti provocati da calamità o attività manutentive; al recupero di mezzi in stato di abbandono; al soccorso dei veicoli dell’Amministrazione comunale e al loro trasporto nella propria sede.

Il servizio non comporterà alcuna spesa per l’Amministrazione. Per lo svolgimento dell'attività, il concessionario applicherà ai proprietari o ai soggetti responsabili dei veicoli rimossi o da rimuovere, le tariffe deliberate dalla giunta comunale (delibera n.16 del 2019).

Tutti i dettagli, con relativa documentazione, si trovano sul sito del Comune nella sezione Altri Bandi e Avvisi.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

