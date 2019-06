Risultati positivi per il progetto congiunto CNA Pensionati e Roncalli

Si è concluso il bel progetto organizzato in sinergia fra l’istituto Roncalli di Poggibonsi e Cna Pensionati. Per quasi sei mesi gli artigiani a riposo sono saliti in cattedra nell’importante istituto valdelsano e, assieme agli insegnanti, hanno introdotto ai mestieri artigiani un gruppo di ragazzi che necessitano di percorsi di inclusione.

“Per noi è importante andare nel territorio e restare a contatto con la gente e soprattutto con i giovani. Abbiamo ancora molto da dare alla società e ringraziamo il dirigente Marini per questo importante progetto. Cna Pensionati si conferma un’importante forza sociale in tutto il territorio”, sottolinea il presidente di Cna Pensionati di Siena Alberto Rossi.

Soddisfazione anche nelle parole del dirigente scolastico Gabriele Marini: “Ci tengo a ringraziare la CNA pensionati, tutti i docenti coinvolti e il coordinatore del progetto scolastico, il professor Adriano Bondi. Il progetto si inserisce tra quelli legati all’inclusione, un’area importantissima del nostro PTOF, speculare a quella del potenziamento delle eccellenze”.

In totale sono stati quattro i pensionati CNA che hanno svolto attività con i ragazzi: il geometra Alberto Tarocchi, che ha insegnato i primi rudimenti del disegno tecnico, Gino Conforti e Luciano Pagni, che hanno riportato tutta la loro esperienza nel settore della meccanica, è piaciuto molto anche il percorso di Enzo Ciarri, tutto incentrato sull’elettronica.

