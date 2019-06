Ruba in un supermercato: arrestato 34enne

Nel tardo pomeriggio di ieri a Pisa i carabinieri hanno arrestato per rapina impropria un georgiano 34enne. Lo stesso si era impossessato di merce di vario genere sottratta all’interno di un supermercato e, vistosi scoperto dal personale addetto alla sicurezza, ha verbalmente offeso un dipendente, spintonandolo per guadagnarsi la fuga. È stato rintracciato dai militari nella vicina via Bargagna, mentre a bordo della sua bicicletta, tentava di allontanarsi. Condotto presso agli uffici di Via Guido da Pisa, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.

