Il 28, 29 e 30 giugno 2019 torna la sagra della bistecca alla Ferruzza. Ogni sera la festa inizierà alle 19:30 con l'apertura di pizzeria, ristorante, bar ed intrattenimento musicale.

Vediamo nel dettaglio l'organizzazione delle serate: venerdì 28 giugno oltre alla bistecca sarà presente come specialità il cinghiale e nel dopo cena l'atmosfera sarà rallegrata dal djset a cura di Fritz Orlowski dj.

Sabato 29 giugno vedrà come seconda specialità il galletto e ad esibirsi sul palco della sagra saranno i radio Elvis - tributo al re del rock 'n roll.

Domenica 30 giugno, serata conclusiva della sagra, sarà possibile gustare il filetto al pepe verde e, per un finale mozzafiato, il Resto della Ciurma - Vasco Rossi tribute - chiuderanno i 3 giorni di festività. Ricordiamo inoltre che ogni sera sarà presente anche il carretto della Fonte del Gelato che ci delizierà con i suoi gelati artigianali.

Vi aspettiamo presso i locali della Contrada Ferruzza in via della Pescaia numero 18, Fucecchio.

