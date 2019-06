Scomparsa Amelio Bucciantini, cordoglio dell'Associazione per il Laboratorio di Saturnana

L’associazione per il laboratorio delle tradizioni popolari e i cittadini di Saturnana esprimono il loro cordoglio e la vicinanza ai familiari per la scomparsa del professore e artista pistoiese Amelio Bucciantini.

I cittadini di Saturnana e l’associazione vogliono ricordarlo anche attraverso le opere che realizzò per il borgo: i dipinti presenti al circolo, una al laboratorio per i bambini, la scultura in ferro “Cristo dei pellegrini” affissa all’esterno della chiesa e il dipinto “Il Cenacolo” che si trova all’interno della Pieve. L’associazione lo ricorda anche come collaboratore e artefice nella fase iniziale della realizzazione del Laboratorio per le tradizioni popolari di Saturnana.

Professore, scultore e pittore, ha insegnato arte per molti anni nelle scuole medie del pistoiese senza abbandonare mai la pittura e la scultura. Amelio Bucciantini, classe 1943 e residente a Saturnana, è nato a Pistoia dove fino al 1999 ha insegnato arte nelle scuole medie. Per oltre quarant’anni ha esposto le sue opere scultoree, i suoi dipinti e le sue illustrazioni: fra le tante ricordiamo il suo “Pinocchio inossidabile” realizzato utilizzando esclusivamente oggetti di cucina, e le successive sculture in acciaio inox che raffigurano tutti i personaggi della fiaba di Collodi e facenti parte del progetto “Pinocchio: il burattino inossidabile”. Altre opere scultoree di Amelio Bucciantini si trovano alla scuola media Bonaccorso da Montemagno a Quarrata. Da ricordare anche le 40 tavole con cui aveva illustrato l’Iliade e le successive illustrazioni a matita dell’Odissea.

I funerali si svolgeranno Sabato 15 Giugno alle ore 10,00 alla Chiesa di Saturnana.

Fonte: Associazione per il Laboratorio di Saturnana

