Prima seduta del cosniglio comunale di Certaldo: ecco gli ordini del giorno

Si informa che sabato 15 giugno 2019 alle ore 10,00 in prima convocazione ed alle ore 10,30 in seconda presso la Saletta delle riunioni situata in via Due Giugno è convocato il Consiglio Comunale.

La diretta streaming sarà disponibile a questo indirizzo: http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo/live poco prima che la seduta sia dichiarata aperta.

Ordine del giorno: proposte di deliberazione

1) Consiglio comunale - Elezioni del 26 Maggio 2019 - Esame condizione degli eletti e sostituzioni.

2) Sindaco - Giuramento

3) Consiglio comunale - Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale.

4) Giunta comunale - Comunicazione della nomina.

5) Governo - Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato - Presentazione

6) Commissione elettorale comunale - Nomina.

7) Consiglio comunale - Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari - Nomina.

8) Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa - Nomina propri rappresentanti nel Consiglio.

9) Consiglio comunale - Commissione consiliare permanente di garanzia e controllo - Nomina.

10) Consiglio comunale - Commissione consiliare permanente statuto e regolamenti - Nomina.

11) Consiglio comunale - Commissione consiliare permanente sulla viabilità - Nomina.

12) Consiglio comunale - Commissione consiliare permanente turismo cultura e pari opportunità - Nomina.

13) Consiglio comunale - Commissione consiliare permanente economia lavoro gestione servizi pubblici locali e politiche giovanili - Nomina.

14) Personale - Convenzione con il Comune di Castelfiorentino per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale - Deliberazione n.85/CC/2013 - Scioglimento.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

