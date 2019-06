Si avvicina a grandi passi l’edizione 2019 di Pubblica…mente Insieme

Al Parco di Serravalle, a Empoli, da Giovedì 11 Luglio a Domenica 18 Agosto, tantissimi eventi per tutte le età e per tutti i gusti, organizzati dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, che, come ogni anno, hanno definito un ricco e importante programma che ricopre oltre un mese di eventi.

Senza svelare troppi dettagli, quest’anno sono riconfermati gli eventi a cura delle compagnie teatrali del territorio (ogni Giovedì), le apprezzatissime tribute band (Pink Floyd, Teatro Zero, Ligabue e molte altre), le serate disco per i più giovani e il ballo liscio. Oltre allo svago e al divertimento, non mancheranno anche momenti di riflessione, con gli eventi dedicati al Centro Lilith, la cena internazionale con i bambini bielorussi e saharawi, la cena dei donatori e molto altro.

Particolarmente apprezzato, in questa edizione, il ritorno a Empoli del Rione Junno Tarant Beat Project Mercoledì 24 Luglio, e del Mamamia con la Notte Rosa il 15 Agosto per il Ferragosto No Stop. Torna anche Empoli Corre, la 29esima edizione della tradizionale corsa notturna, organizzata in collaborazione con la Podistica Empolese. Ci sarà poi spazio anche per gli amarcord delle sigle più belle dei cartoni animati con i Capsule Corp il 22 Luglio, oppure per il rock dei Sinfull, tra le migliori band italiane al Sanremo Rock, il 16 Agosto.

Ogni sera sarà attivo, a cura dei volontari dell’associazione, il servizio bar e ristorante. Nell’attesa, insomma, di svelare il programma definitivo, possiamo dire che, anche per chi si troverà a passare l’estate in città, non mancheranno le occasioni per divertirsi e passare una serata in compagnia al Parco di Serravalle.

Fonte: Ufficio Stampa

