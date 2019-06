Il primo curriculum dopo il diploma: Rectruiting Day a Empoli per trovare lavoro

In occasione dei 20 anni delle agenzia per il lavoro Synergie, in tutte le filiali del territorio nazionale sono in corso dei Recruiting Day per specifiche categorie di lavoratori.

Martedì 9 luglio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 presso la sede di Empoli in via Tosco Romagnola Sud 114, Synergie accoglierà tutti i giovani neodiplomati, con particolare attenzione verso chi ha scelto indirizzi tecnici e materie meccaniche, chimiche, elettrotecniche, informatiche.

Il personale Synergie sarà impegnato nell'aiutare i giovani a stendere il primo curriculum vitae, illustrando le varie realtà di zona che cercano personale e indirizzando ciascuno verso il tipo di lavoro che più gli si addice.

L'offerta di lavoro dell'area ha un occhio di riguarda verso i neodiplomati, per questo è stata scelta questa particolare categoria. "Secondo la nostra esperienza - spiegano dall'agenzia -, ci saranno sicuramente dei colloqui nelle aziende già nei giorni successivi, e l’inserimento a lavoro sarà quindi molto prossimo".

Tutte le notizie di Empoli