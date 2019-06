Convocata la Conferenza organizzativa della Cisl Firenze-Prato

Si svolgerà a Firenze lunedì prossimo, 17 Giugno, la Conferenza organizzativa della Cisl Firenze-Prato: “L’occasione – dice il segretario generale Roberto Pistonina – per fare il punto su quanto abbiamo fatto e quanto ancora dobbiamo fare per rapportarci al meglio con le nuove sfide del mondo del lavoro.”

“Industria 4.0, giovani, immigrati, l’attenzione per il crescente protagonismo delle donne, valorizzare la base sindacale rispetto ai vertici e agli apparati: sono tutti temi che stiamo affrontando, per ripensare il sindacato e tenerlo al passo con l’evoluzione della società. Il lavoro è cambiato, nelle sue modalità pratiche, ma anche nel modo in cui viene percepito e pensato, nel valore che gli si attribuisce: non accorgersene, modificando la propria organizzazione, senza abbandonare i propri valori, significherebbe condannarsi alla marginalità e all’irrilevanza, abbandonando i lavoratori a loro stessi. La Cisl non farà questo errore: abbiamo già iniziato da tempo un profondo processo di trasformazione che vogliamo continuare a portare avanti per essere sempre più un sindacato ‘di prossimità’ vicino alle persone e ai loro bisogni.”

L’appuntamento è per lunedì mattina, 17 Giugno, a partire dalle ore 9,30, nell’auditorium della Cisl Toscana, in via Benedetto Dei 2/a, a Firenze.

I lavori saranno aperti dalla relazione del segretario generale Pistonina, cui seguirà il dibattito, prima delle conclusioni affidate al segretario confederale della Cisl nazionale Piero Ragazzini.

Ai lavori interverrà e porterà un saluto anche l’assessore al lavoro del comune di Firenze, Alessandro Martini.

Fonte: Cisl Toscana

