Masetti conferma la squadra: Fontanelli new entry. Prossime tappe Ambrogiana e ponte Fibbiana-Limite

La parola d'ordine della nuova giunta comunale di Montelupo Fiorentino, guidata dal sindaco rieletto Paolo Masetti, è continuità. È per questo che quattro quinti dell'esecutivo è stato riconfermato, con la sola eccezione di Stefania Fontanelli che prende il posto di Marinella Chiti, che non per motivi lavorativi ha interrotto il rapporto di fiducia con la giunta.

- Lorenzo Nesi: innovazione tecnologica, società partecipate, ambiente, lavori pubblici , patrimonio, memoria e legalità; vicesindaco

- Simone Londi: scuola e formazione, politiche giovanili, comunicazione, bilancio

- Stefania Fontanelli: politiche sociali e pari opportunità

- Aglaia Viviani: cultura e musei, turismo e promozione, artigianato artistico

- Simone Focardi: sport, associazionismo, gemellaggi, mobilità, commercio

Rimangono di competenza del sindaco Masetti: politiche del lavoro, urbanistica, personale, sicurezza.

"Una giunta vicina ai cittadini, che ha saputo dialogare con la comunità. C'è sempre polemica, come in tutte le comunità della Toscana, ma non per questo la nostra è meno fantastica", ha affermato Masetti nel presentare la sua squadra. "In questi anni abbiamo lavorato in modo sereno, c'è stata complicità tra gli assessori e questa serenità penso che l'abbiamo trasmessa anche ai cittadini".

Le sfide del Masetti-bis per Montelupo sono in primis il futuro della Villa Medicea, poi il ponte tra Limite e Fibbiana, la riqualificazione dell'edificio Colorobbia in via Gramsci, il recupero della ex Fanciullacci. "Agiremo su due temi di grande attualità, il disagio sociale e l'aspetto ambientale. Proseguiremo i contatti che il vice sindaco Lorenzo Nesi aveva intessuto per il contratto di fiume del torrente Pesa".

Le opere che lasceranno il segno su Montelupo saranno il ponte tra Fibbiana (Montelupo) e Limite (Capraia e Limite), che verrà presentato in un incontro pubblico il prossimo 10 luglio (sede ancora da decidere). Poi la riqualificazione della Villa dell'Ambrogiana, "che non è più nella memoria un ex ospedale psichiatrico ma un bellissimo luogo da riscoprire, lo testimoniano le giornate del Fai che hanno portato 1.200 persone a Montelupo nonostante una pioggia torrenziale", afferma Masetti. "Destinata a diventare prima o poi patrimonio dell'Unesco", Masetti è fiducioso sull'intera riqualificazione nell'arco della seconda consiliatura: "Bastano 5 anni? Spero di sì, intanto avremo il ponte". Tra i tanti progetti che potrebbero dare nuova vita all'edificio, anche quello di un campus universitario decentrato rispetto a Firenze, con "un piano per ogni servizio".

Il primo atto della nuova giunta sarà la richiesta al demanio dell'uso in concessione proprio della struttura dell'Ambrogiana per la valorizzazione degli eventi dopo Primavera in Villa: "Per molto tempo è stato fatto un uso improprio della struttura, glielo dobbiamo". E poi la prima uscita sarà per Cèramica, "l'evento di Montelupo" che ritorna anche quest'anno ad animare con l'arte e con il lavoro artigiano le piazze e le strade della città.

SIMONE FOCARDI

Classe 1969 è di origini fiorentine risiede da anni a Montelupo.

Lavora nel settore del turismo da più di 20 anni. A questa attività ha sempre affiancato molte passioni quella per la radio - ha lavorato per due storiche emittenti del territorio - e soprattutto per lo sport. È entrato a far parte della precedente giunta Masetti a fine marzo 2018 seguendo sport, associazionismo, trasporti e mobilità, gemellaggi.

STEFANIA FONTANELLI

Montelupina, svolge dal 1982 la professione di dietista e da tempi più recenti quella di Counsellor ad orientamento Analitico Transazionale. Dopo la maturità tecnica in Economo-Dietista e il tirocinio ospedaliero presso l’Ospedale Careggi di Firenze ho conseguito la laurea in Dietistica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Chieti-Pescara e, successivamente, il diploma di Counsellor Professionista con un Master Triennale presso la scuola di specializzazione PerFormat di Pisa.

Ho lavorato per anni nella ristorazione collettiva come dietista responsabile del controllo produzione e qualità. È la nuova entrata della giunta Masetti

SIMONE LONDI

Classe 1993. È Dottore in Economia Aziendale all’Università di Firenze e laureando in Economia e Marketing alla Luiss Guido Carli di Roma. È da 5 anni Assessore del Comune di Montelupo con deleghe alla scuola, politiche giovanili, memoria e legalità. Ricopre il ruolo di Vicepresidente del tavolo sulle politiche giovanili dei 15 comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore.

LORENZO NESI

Dottore in scienze dell'amministrazione, vanta un lungo curriculum nel campo dell'innovazione tecnologica applicata al Pubblico, con esperienze di insegnamento e progettazione. Lavora dal 1992 come funzionario informatico per la Provincia, adesso Città Metropolitana di Firenze. Dal 2000 ha coordinato progetti d'area nell'Empolese Valdelsa.

Nel precedente mandato ha rivestito il ruolo di vicesindaco e assessore con deleghe a lavori pubblici, politiche finanziarie e di bilancio, patrimonio, società partecipate, ambiente, innovazione tecnologica e per un periodo di tempo anche all’organizzazione.

AGLAIA VIVIANI

Aglaia Viviani abita a Montelupo, insegna inglese presso il liceo Virgilio di Empoli.

Laureata in lingua e letteratura straniera, ha poi svolto attività di dottorato presso l’Università degli Studi di Firenze. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni.

Particolarmente attiva nella vita associativa del territorio; dal marzo 2016 è stata assessore con deleghe a cultura e musei, turismo e promozione.

