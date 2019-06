Ha usato una scusa per avvicinarsi al suo tavolo e l'ha derubata. La turista, una 40enne, era seduta al tavolo di un ristorante in via Ricasoli, a Firenze nella serata di ieri. A portarle via lo smartphone sarebbe stato un uomo, dalle ricostruzioni parrebbe di origine nordafricana, che è entrato nel locale e dopo averle sottratto il telefono, facendosi scudo con un giornale, è uscito. La donna non si è accorta di nulla. Indaga la polizia.

