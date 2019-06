Bunny Club, buoni risultati ai Campionati Nazionali UISP di Ginnastica Artistica Femminile

Dal 29 maggio al 9 giugno si sono svolti a Montelupo Fiorentino i campionati nazionali UISP di ginnastica artistica femminile, a rappresentare l'ASD Bunny Club di Vinci un bel gruppo di ginnaste che hanno ottenuto ottimi piazzamenti in tutte le categorie e in tutti gli attrezzi. Hanno aperto i giochi le piccole delle categorie Under 8 e allieve con la rassegna “Glitter”, una manifestazione che ha dato la possibilità alle giovanissime ginnaste di provare un campo gara con attrezzature da campionato nazionale con inevitabile entusiasmo ed emozione per tutte. Per la categoria Under 8 hanno partecipato Carlotta Benaglia e Chiara Cecconi, per la categoria allieve Viola Leporatti, Martina Fulda, Ludovica Vita, Giulia Cipollini classificate in fascia oro. Ambra Gaini, Francesca Myrta, Viola Giovannelli in fascia argento, Emma Tognozzi e Alice Messina in fascia bronzo, quindi alla fine tutte sul podio tricolore a ricevere il loro premio.

Giovedì 30 maggio in gara con la categoria Mini 4 individuale senior Celeste Gaggioli che dopo un gara eccellente è stata penalizzata da una caduta a trave che le ha fatto sfumare il sogno di salire sul gradino più alto del podio e nonostante questo comunque si è classificata al quinto posto nel concorso generale e al secondo posto nel volteggio. Nella stessa gara Maya Caverni si è classificata dodicesima dopo una bella gara a tutti gli attrezzi, purtroppo anche per lei brutto errore alla trave.

Nella terza giornata di gare in campo la squadra senior di mini 4 con Sveva Sabatini, Bianca Rossetti, Chiara Brunoni e Asia Ferrini, quest'ultima dopo un esercizio molto bello a trave conquista la seconda posizione, la squadra invece per un soffio sfiora il podio ma ottiene comunque un bel quarto posto su 12 squadre.

Per la categoria mini 3 junior tra le premiate migliori sei d'Italia Giorgia Fulda quinta classificata e un bel secondo posto a trave, Anita Bargagli sesta nel concorso generale, bella gara di Chiara Stefanacci purtroppo brutta caduta anche per lei a trave che non le permette di conquistare il podio, 14° posto per Kjara Allushi in generale ma conquista il podio nella trave con un bel terzo posto. Peccato per i tanti errori della brava Lucrezia Bargagli 18° classificata in una categoria comunque con molte ginnaste in gara.

Nella mini 3 senior la nostra campionessa regionale Solaria Colombani non va oltre un dignitoso 8°posto a causa di un grosso errore a parallele, conquista però due podi classificandosi terza a corpo libero e a trave.

Passando al secondo week end di gare in campo il meraviglioso trio di Vittoria Telesca, Giulia Pasqualini e Martina Cecconi, peccato per una caduta altrimenti sarebbe stato podio, la squadra di prima categoria senior però conquista un bel quarto posto, salgono sul podio Martina classificata seconda a corpo libero e Giulia terza a volteggio. Nella seconda categoria specialità senior bella gara per la nostra ginnasta di punta, la più esperta e anche la più determinata di questi campionati in un categoria difficile, Eva Toccafondi si è classificata quarta a trave.

Complimenti quindi a tutte le ginnaste che hanno preso parte a questi campionati da parte delle loro istruttrici, Licia Scardigli, Erica Cristofori, Novella Bellesi, Marina Niccoli e Valentina Massa, molto soddisfatte delle loro ginnaste anche se penalizzate da alcuni errori derivati nella maggior parte dei casi dall'emozione che in gara e soprattutto in un campionato nazionale è sempre presente.

Infine un plauso va alla società locale ASP Montelupo per l'ottima organizzazione di un evento così importante, felici di aver preso parte anche come volontari ringrazio per questo istruttori e genitori che si sono offerti per dare una mano.

Fonte: Ufficio stampa

