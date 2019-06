A fuoco un camion di banane sull'Aurelia, all'uscita di Giuncarico nel comune di Gavorrano in direzione Roma. A prendere fuoco sarebbe stato il container frigo del mezzo. Le fiamme si sono propagate anche alle vicine sterpaglie a bordo strada e alla scarpata per circa 2.000 metri. Sul posto i vigili del fuoco. Il traffico è rimasto bloccato per permettere le operazioni di spegnimento. Sul posto anche la Asl per lo smaltimento del materiale contenuto nella cella frigo.

