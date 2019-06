Concerto al Porto di Pisa, il quartetto Arpe Diem accompagna il tramonto sul mare

Un evento unico da non perdere, in una cornice suggestiva come quella del Porto di Pisa al tramonto, impreziosita dal suono magico e ammaliante di quattro arpe.

Il Porto di Pisa, con il Maestro organaro Nicola Puccini, presenta Arpa Fantastica, concerto del quartetto Arpe Diem, in programma giovedì 20 giugno, alle ore 19.30, nell’area del bar-ristorante YCRMP, nell’isola centrale del Porto di Pisa.

Un’occasione per ascoltare uno degli strumenti più antichi e affascinanti, da sempre associato a visioni angeliche, mondi fatati e creature mitologiche, grazie al suono delle sue corde che si diffonde nell’aria, per poi svanire dolcemente.

L'ensemble Arpe Diem è formato da Donata Mattei, Duccio Lombardi, Federica Sainaghi, Davide Burani, arpisti professionisti, che sanno trasmettere la preziosità e il fascino di uno strumento così misterioso anche ad un pubblico di neofiti.

In programma: fantasia su arie celebri di Verdi, estratti da Le Quattro Stagioni di Vivaldi, valzer da La Bella Addormentata e suite da Lo Schiaccianoci di Tschaikowsky, Malaguena e Andalucia di Lecuona, Carmen suite di Bizet.

Il concerto, ad ingresso libero, è soltanto uno degli appuntamenti estivi del Porto di Pisa, che per tutta la stagione ospiterà un ricco programma di eventi sportivi, culturali e d’intrattenimento.

Fonte: Porto di Pisa - Ufficio stampa

