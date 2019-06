Estate Fiesolana 2019 al via con Simone Cristicchi

Al via giovedì 20 giugno (ore 21,15) con il concerto di Simone Cristicchi l’edizione 2019 dell’Estate Fiesolana, tra i più longevi festival italiani, in programma al Teatro Romano di Fiesole, Firenze: un ricco cartellone di musica, incontri, teatro, cinema e tanti altri eventi.

Dopo aver incantato al Festival di Sanremo con la straordinaria poesia in musica “Abbi cura di me”, aggiudicandosi il Premio Sergio Endrigo alla miglior interpretazione, e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, il “Cantattore”, Simone Cristicchi torna sulle scene musicali, reduce da 8 anni di successi teatrali, con centinaia di migliaia di spettatori e sold out ripetuti.

I biglietti (posti numerati 36,80/28,75/23 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita), alla cassa del Teatro Romano (tel. 055.5961293) e online su www.ticketone.it.

Un concerto speciale, alchimia di parole, immagini, canzoni e racconti, che segue la pubblicazione dell’album “Abbi cura di me”, prima raccolta dei suoi più noti e amati brani.

“Lo spettacolo risente di tutte le contaminazioni – spiega l’artista romano - più che un concerto, sarà una narrazione che lega un po’ tutte le canzoni. Sul palco con me ci sarà mia band storica, con sonorità molto acustiche che si prestano alla perfezione”.

Musicista, attore e autore teatrale, scrittore, oltre che direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo: tutte le sfaccettature di Cristicchi in uno spettacolo perfetto per illuminare l’estate musicale, tra location di rara bellezza, con parole e suoni che tesseranno trame sulle quale appoggiarci uno spicchio di vita.

Artista profondo e imprevedibile, Simone Cristicchi negli anni ha saputo trattare argomenti anche spinosi, poco o mai affrontati, con rara delicatezza e sensibilità, o temi “scottanti” con ironia e sardonico sarcasmo.

“Ognuno segue un proprio percorso, io non ho mai puntato sul marketing e questo mi ha dato la libertà di spaziare anche in altri ambiti, al di fuori della musica. Credo di aver seminato qualcosa nel tempo che oggi mi ritrovo a raccogliere”.

BUS E NAVETTA - Per raggiungere il Teatro Romano di Fiesole è attiva la linea 7 di Ataf. Al termine dello spettacolo, dalle ore 23 alle 23,30, grazie al sostegno di Dorin – azienda leader nella produzione di compressori per refrigerazione e condizionamento – sarà in funzione un servizio di bus navetta da piazza Mino (Fiesole) a piazza della Stazione (Firenze).

APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FIESOLE - Gli spettatori potranno visitare gratuitamente, dalle 20 alle 21,30, il Museo Civico Archeologico di Fiesole che conserva materiali delle culture villanoviane, etrusche, romane e longobarde.

ESTATE FIESOLANA 2019 – Organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole, Estate Fiesolana 2019 vedrà protagonisti, tra gli altri, Massimo Ranieri, Cristiano De André, Ginevra Di Marco e Cristina Donà, America, Levante, Joe Jackson, Ludovico Einaudi… Programma completo www.estatefiesolana.it.



Biglietti posti numerati (compresi diritti di prevendita)

1° settore 36,80 euro

2° settore 28,75 euro

3° settore 23 euro

Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055.210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)

Teatro Romano (tel. 055.5961293 – aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.30)

Info spettacolo

Teatro Romano di Fiesole – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Tel 055.667566 - www.bitconcerti.it - www.estatefiesolana.it - www.mescalmusic.com

Portatori di Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o via telefono allo 055210804 (pagando con carta di credito). Si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.

Sconti e riduzioni

Biglietti ridotti per i residenti di Fiesole.

I bambini sotto i 4 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

