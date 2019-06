Festa dei pensionati di Empoli: Compagnia e musica nel traguardo degli anni di lavoro

Sabato 22 giugno a Empoli si festeggeranno coloro che hanno terminato il percorso lavorativo con la ‘Festa dei Pensionati del Centro Storico di Empoli’.

L’evento è organizzato da CGIL Sindacato Pensionati Italiani e Auser filo d’argento Empoli.

Il centro dei festeggiamenti sarà il Palazzo delle Esposizioni, arricchito da un rinfresco per tutti i partecipanti, dalla musica e dai balli in pista con Sandro e Valentina in pedana.

Interverrà l’Amministrazione Comunale, il Segretario del Sindacato Pensionati Italiani CGIL Empoli e l’associazione Auser.

