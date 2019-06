Insediamento del consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga, Nepi: "Sarò il sindaco di tutti"

Prima seduta e insediamento ufficiale per il consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga, che sarà guidato da Filippo Giannettoni, eletto presidente. La seduta ha visto anche il giuramento del sindaco, Fabrizio Nepi sulla Costituzione italiana, la presentazione al consiglio comunale delle linee programmatiche di governo per il mandato amministrativo 2019-2024 e la nomina della Commissione elettorale comunale.

Il consiglio comunale sarà composto da otto consiglieri del gruppo consiliare di maggioranza “Scelgo Castelnuovo”, con Ilaria Alvini, Sara Ebrahim, Filippo Giannettoni, Fausto Giganti, Silvia Giorgini, Antonio Giudilli, Roberto Parrini e Aleandro Tozzi. Tre i consiglieri per il gruppo consiliare “Centrodestra per Castelnuovo”, con Marcello Mazzarella, Lorenzo Rosso e Nicola Ruffoli, e uno per “Potere al popolo”, con Roberto Montanelli.

“Inizio il mio secondo mandato amministrativo con onore, orgoglio e tanta emozione - ha detto Fabrizio Nepi giurando sulla Carta Costituzionale - e sono pronto a mettermi di nuovo a disposizione della comunità e del territorio di Castelnuovo Berardenga. Auguro buon lavoro agli assessori e ai consiglieri comunali che fanno parte di questa amministrazione comunale. Porteremo avanti gli interventi e i progetti avviati, insieme ai nuovi obiettivi che ci siamo posti e sarò il sindaco di tutti, pronto ad ascoltare sempre i miei cittadini e le loro richieste”.

Fonte: Comune di Castelnuovo Berardenga - Ufficio stampa

