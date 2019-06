Pallavolo, Polisportiva Omega campione Nazionale Uisp

Ieri domenica 16 giugno, la Pallavolo Femminile della Polisportiva Omega ha conquistato il titolo Nazionale UISP a Rimini.

Sono stati tre giorni di partite tiratissime.

Venerdì mattina abbiamo giocato contro il Circolo Università di Firenze abbiamo vinto 2 a 1, nel pomeriggio invece abbiamo perso 2 a 0 contro DLF Livorno.

La semifinale ce lo siamo conquistata sabato mattina battendo 2 a 0 le ragazze di Genova Giovani come l'acqua.

Nel pomeriggio invece per giocarsi il titolo abbiamo battuto le Random New Volley di Asti per 2 a 0.

La più bella gara del torneo tecnicamente parlando.

Si torna in albergo con il morale a 1000 e la testa già alla finale di ieri mattina contro il forte DLF Livorno che ci ha già battuto.

La finale è al cardiopalma. Primo set al Livorno senza discussioni. Secondo e terzo all'Omega con le ragazze che sfoderano una grinta straordinaria.

Il quarto ci vede in vantaggio 19 a 13 ma lo perdiamo 26 a 24.

Vediamo le streghe, ma con una calma e una lucidità straordinaria e con l'aiuto di un tifo grandissimo da parte delle nostre compagne di albergo del Circolo Unione Borgo, arriviamo al 15-10

Il titolo è nostro!!!

Il Triplete è nostro dopo il titolo provinciale e regionale

Gioia immensa, lacrime e abbracci.

Andiamo a ritirare la coppa in palazzetto gremito da tutti i partecipanti alla manifestazione e quando parte l'inno nazionale sono brividi.

Questi i partecipanti alla spedizione in terra Romagnola

Le protagoniste in campo:

Del colombo Lucia, Bandini Cristina, Tessitori Claudia, Zefferi Patrizia, Rosi Cristina, Volterrani Irene, Simm Martina, Bagnoli Jaqueline e il capitano Ceccatelli Sara.

L'allenatore Roberto Rovini e sua moglie Sandra, il dirigente Tani Donatella, il Team manager Reali Filippo con sua moglie Francesca e le figlie Marta e Elena, il Presidente Alessandro Ancilotti sua moglie Ombretta, la figlia Chiara con l'amica Ada.

Una vittoria conquistata con il gruppo, con voglia e determinazione.

Grazie a tutte le ragazze, la società, le ragazze delle altre squadre che hanno fatto il tifo per noi, al personale dell'Hotel Fedora di Rimini che ci ha supportato e alla UISP che ha organizzato questo evento in maniera perfetta.

Fonte: Polisportiva Dilettantistica Omega

