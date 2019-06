Piazza dei Macelli, sensi unici per il cantiere della rotatoria

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la nuova Piazza dei Macelli e proprio per consentire la realizzazione della rotatoria sormontabile che verrà realizzata all’intersezione con via Roma, via Fiorentina ed il ponte sull’Agliena, dalle ore 08:00 di mercoledì 19 giugno fino al 5 luglio e comunque fino fine lavori, verrà istituita la seguente regolamentazione, per evitare lo scambio di veicoli in prossimità dell’incrocio attuale.

Nel suo tratto finale Via Fiorentina sarà percorribile solo in senso unico, in direzione da via Romana verso via Sanzio. Sarà inoltre istituito il Senso unico in Via Gozzoli su tutta la strada fino a Via Romana e sarà regolamentata la sosta e il transito dei mezzi pesanti con le seguenti prescrizioni:

· Divieto di sosta con rimozione, per tutto il giorno, in Via Sanzio sul lato sinistro dall'intersezione di Via Romana con Via Buonarroti a tutti gli autoveicoli;

· All'intersezione tra Via Sanzio e Via Fiorentina è istituito il divieto di transito agli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 T su Via Fiorentina

· Obbligo agli autocarri di massa a pieno carico 3,5 T provenienti da Via Fiorentina di svolta a sinistra su Via Gozzoli

· Istituzione del senso unico per gli autoveicoli provenienti da Via Romana su Via Fiorentina

· Per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 T in transito su via Romana obbligo di svolta a destra su Via Sanzio 6. I veicoli provenienti da Via Fattori direzioni consentite destra e sinistra

· Divieto di accesso in Via Fiorentina all'altezza dell'incrocio con via Sanzio eccetto autorizzati

· Senso unico in Via Gozzoli su tutta la strada fino a Via Romana

· Per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 T in transito su Via Gozzoli obbligo di svolta in Via Aldo Moro

“Con la realizzazione della rotatoria ed il rifacimento di parcheggi e marciapiedi in prossimità dell’abitato si concluderanno i lavori ed avremo una piazza dei macelli profondamente rinnovata – dice il sindaco Giacomo Cucini – ringrazio i cittadini e le attività commerciali per la collaborazione, certo che la funzionalità e la bellezza di questi spazi rinnovati saranno apprezzate da tutti”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Certaldo