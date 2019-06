Polizia Municipale, Firenze è vice campione d’Italia nel torneo Aspmi per la pallavolo

Si è concluso presso Pontecagnano-Faiano (Salerno) il XX campionato nazionale di pallavolo mista delle Polizie Municipali Italiane. Il torneo, organizzato dal Presidente onorario dell’A.S.P.M.I. e responsabile organizzativo dell’evento Luigi Lanzetta (Salerno) e dal responsabile logistico dell’evento Orazio Soriero (Milano), era quest’anno dedicato all’agente salernitano Archimede Ventre, prematuramente scomparso. La competizione ha visto la partecipazione di cinque squadre da tutta Italia: Salerno, Riccione, Firenze, Torino e Venezia che si sono incontrate presso il palazzetto dello sport nel Quartiere Sant’Antonio di Pontecagnano. Quest’anno è stata usata una formula particolare per stabilire il punteggio delle partite e per alleggerire l’impegno delle squadre: partite giocate in due set a 21 punti, dove in caso di parità non sarebbe stato giocato il terzo set ma entrambe le squadre in campo avrebbero ottenuto un punto. Tre punti in caso di vittoria. Tramite questa nuova formula si è aggiudicato il titolo di campione d’Italia il gruppo sportivo della Polizia Municipale di Venezia, che ha battuto Firenze nella finale (giocata invece con punteggio canonico a 25 e vittoria di tre set su cinque) per 3-0. La squadra di Firenze ha giocato in totale cinque partite, vincendo su Torino e Riccione per 2-0, pareggiando con Salerno 1-1 (aggiudicandosi così automaticamente la finale prima della fine del girone di qualificazione), perdendo con Venezia 2-0 e sempre contro i veneti in finale per 3-0, ma aggiudicandosi un altro dei numerosi podi conquistati dai fiorentini negli ultimi dieci anni. La squadra di Firenze infatti, nella cui rosa quest’anno sono annoverati tre nuove leve dell’ultimo concorso e ragazzi da Pisa e Livorno, negli ultimi dieci anni ha collezionato ben cinque titoli italiani ed uno internazionale, due secondi posti ed un terzo posto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

