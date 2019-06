Presentazione della mostra 'Jurassic Orto' all'Università di Siena

Si terrà domani 18 giugno alle ore 10 la presentazione della mostra “Jurassic Orto”, la mostra di dinosauri a grandezza naturale, organizzata all’Orto Botanico dell’Università di Siena e visitabile fino al prossimo 29 settembre.

Dopo i saluti del direttore del dipartimento di Scienze della vita Luca Bini, il programma prevede la presentazione della mostra e delle attività didattiche, con la passeggiata conclusiva nell’Orto Botanico alla scoperta dei dinosauri.

“Jurassic Orto” prende vita per le vie dell’Orto Botanico, con una ricostruzione fedele di quella che è stata l’era dei dinosauri a partire proprio dai preistorici animali, riprodotti nelle loro dimensioni naturali. Oltre a loro potrà essere apprezzata anche la ricostruzione rigorosa dell’habitat preistorico con i legni pietrificati fossili e i modelli di piante antiche esposti nella Serra Grande. Sono, inoltre, possibili visite guidate con l’attività di scavo di fossili (riservata ai bambini) su prenotazione nei giorni di martedì e venerdì. Il biglietto è unificato per visitare l’Orto Botanico e la mostra. Per informazioni e sulle prenotazioni delle visite guidate contattare il 3397737718 oppure scrivere a ortobotanico@proeco.it.

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena