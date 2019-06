Recuperato dalla polizia municipale a Firenze un pony fuggito da una fattoria

Era scappata da una fattoria e trotterellava sperduta per viale dei Mille ma è stata ritrovata da una pattuglia della Municipale che l’ha riportata a casa: è questa l’avventura a lieto fine di una cavallina che è stata recuperata dal Reparto Cavalli della Municipale. Due agenti in borghese della Sezione PG del Tribunale hanno infatti visto il quadrupede trotterellare in viale dei Mille e sono intervenuti per metterla al sicuro in un cortile, coadiuvati da agenti del Campo di Marte. Il pony è stato poi preso in consegna dagli agenti del Reparto Cavalli ed è stato restituito ai proprietari: la cavallina era infatti scappata da una fattoria di via della Piazzola dove sono presenti alcuni orti in affitto alle famiglie della zona e gestita da due ragazzi. La cavallina di circa 20 anni si chiama Little Pony e questa mattina ha abbattuto un’asse della recinzione e ha deciso di farsi una passeggiata per la zona delle Cure. Nella fattoria Little Pony passa il tempo con i bambini delle famiglie che hanno in affitto gli orti. Tramite i social network c’è stata una catena di solidarietà che, attraverso numerose segnalazioni, ha portato ai due proprietari che sono andati a recuperare la cavallina ringraziando sentitamente la Municipale per l’operato. Non avendo i ragazzi un mezzo per riportarla a casa, gli agenti a cavallo hanno utilizzato il proprio camion per il trasporto cavalli, dove Little Pony ha trovato del mangime fresco, che ha molto apprezzato.

Fonte: Comune di Firenze - ufficio stampa

