Risciò 'travestito' da Ncc, multa in centro a Firenze

Ha caricato sul risciò alcuni turisti per trasportarli in albergo ma non aveva la autorizzazioni necessarie per farlo, quindi è stato sanzionato: è successo al conducente di un risciò quando una pattuglia della Zona Centrale si trovava in piazza Duomo per alcuni controlli. Qui ha visto alcuni turisti giapponesi che stavano salendo su un risciò e che si sono accomodati a sedere sul mezzo, quindi gli agenti hanno chiesto loro se avessero prenotato il servizio, ma hanno risposto di no e che il conducente li avrebbe solo portati all’albergo. La pattuglia dopo aver controllato il sito internet della ditta del veicolo ha appurato che questo non era pertinente col servizio che il conducente stava offrendo, il quale in quel momento stava effettuando servizio di NCC. L’uomo, un 41enne fiorentino, è stato quindi sanzionato con un verbale da 173 euro poiché aveva adibito a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso trasportando alcuni turisti da piazza Duomo al loro albergo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

