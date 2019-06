Sturiale chiusa 48 ore per prevenire il rischio calabroni

La scuola dell’infanzia Alice Sturiale sarà chiusa per 48 ore, il 18 e 19 giugno, per consentire la disinfestazione diffusa per la presenza rilevata, ma non localizzata precisamente, di calabroni. Le 48 ore di chiusura sono necessarie da protocollo a seguito dell’utilizzo dei prodotti necessari. La disinfestazione si è resa necessaria dopo che in queste ore, in almeno due occasioni, alcuni esemplari di calabrone erano stati avvistati ed eliminati. A seguito del sopralluogo dei tecnici però non è stato possibile individuare il nido, per questo, al fine di scongiurare rischi per i piccoli bambini che frequentano la scuola, il sindaco ha disposto con ordinanza la chiusura dell’edificio per consentire la disinfestazione. L’amministrazione, scusandosi per il disagio che questo arrecherà alle famiglie, confida nella comprensione dei motivi di tutela della salute pubblica che hanno motivato la decisione e informa che le attività riprenderanno regolarmente dal 20 giugno.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

