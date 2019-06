T.N.T Empoli nella capitale, sei atleti in gara allo Stadio del Nuoto di Roma

Ben sei portacolori del T.N.T. Empoli in gara nel 56° trofeo Sette Colli, previsto dal 21 al 26 giugno allo Stadio del Nuoto di Roma.

Hanno guadagnato l'accesso alla prestigiosa manifestazione, con oltre 500 atleti di 39 paesi, Linda Caponi, Ginevra Taddeucci; Alessandro Zannelli, Mario Nicotra, Ernesto Saccardi e Alessio Gianni.

La Caponi, tesserata anche dal Centro Sportivo Carabinieri, giocherà le sue carte migliori sui 200 stile nei quali vanta il settimo tempo d'iscrizione con 1'58”79. In teoria, tale riscontro cronometrico assicurerebbe alla ventenne campionessa fucecchiese la qualificazione alla finale A. Pure Ginevra Taddeucci, nata invece nel 1997, può ambire a un risultato di rilievo sugli 800 stile. Dal proprio canto, gli uomini cercheranno di realizzare prove di qualità senza dare troppa importanza al piazzamento. In ogni caso, il 23enne Alessandro Zannelli farà i 200 rana, Mario Nicotra (classe 2002) andrà in vasca per i 100 dorso, 50, 100 e 200 stile; il coetaneo Alessio Gianni si cimenterà nei 200 dorso, 200 farfalla, 400 misti, 400 stile e l'altro 17enne Ernesto Saccardi parteciperà ai 100 farfalla. Frattanto alcuni biancazzurri hanno disputato la fase regionale del campionato nazionale Ragazzi alla piscina 'Nannini' di Firenze. In ambito femminile, la 13enne Anita Savino ha conquistato la medaglia d'argento sui 200 misti, mentre Lara Valleggi, Alessia Spano, Lara Moretti, Elisa Oancea e Anja Cerbioni si sono ben comportate. In campo maschile, poi, hanno rispettato le aspettative Mario Moriello, Matteo Prislei, Niccolò Dini, Lorenzo Nucci, Stefano Borzellino, Giacomo Bartalucci e John Paulo Parilla.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

