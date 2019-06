Terme di Montecatini, confronto della Regione con i commercianti

Si è svolto in un clima di positiva collaborazione l'incontro tra l'assessore ad ambiente e termalismo, Federica Fratoni, il consigliere del presidente per il lavoro, Gianfranco Simoncini, e la delegazione di commercianti di Montecatini Terme, dopo che questi ultimi avevano chiesto di essere convocati in Regione sulla questione del termalismo.

La delegazione ha rappresentato le proprie preoccupazioni sulla situazione della società termale e sulle difficoltà degli esercenti di Montecatini, avanzando alcune proposte.

"È stato un momento di confronto franco e positivo – ha commentato Fratoni - E non poteva che essere così, per il dialogo costante con i rappresentanti del territorio e dato che l'obiettivo di uscire dalla crisi è ampiamente condiviso e ci vede tutti impegnati. La tematica è complessa e deve essere affrontata a un tavolo con la nuova amministrazione comunale e le categorie economiche, metodo avviato durante gli anni della giunta Bellandi".

Fonte: Regione Toscana

