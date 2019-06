Aeroporto di Firenze, Marcheschi (FdI) contro Rossi: "Progetto nella palude del centrosinistra"

“Il Governatore Rossi fa sapere che sull’aeroporto la sua Giunta andrà avanti con decisione e fermezza e che la presenza di un personaggio anti-pista nella nuova segreteria nazionale del Pd non lo fermerà. Vorrei ricordare che l’aeroporto è stato affossato da baruffe interne al Centrosinistra, sono stati i sindaci della Piana a far ricorso al Tar che ha bocciato la Via per il nuovo scalo di Peretola. Una situazione che testimonia l’incapacità operativa di una Sinistra vincente alle urne ma con una classe dirigente e una pubblica amministrazione che si piegano ai voleri politici senza avere una visione di insieme per governare una regione e neanche la forza necessaria per far valere la legittimità degli atti, tra l’altro documenti pieni zeppi di prescrizioni –commenta il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Nel frattempo, mentre i sindaci della piana e il nuovo Pd si impongono su Rossi e Nardella, pretendendo costi aggiuntivi sui progetti della Tramvia per i loro cittadini, tutto resta bloccato mettendo in difficoltà l’economia e le aziende del territorio. Tutto passa dalla piana che ormai è tornata ad essere una palude”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze