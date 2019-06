Cento anni per Pierina, gli auguri del sindaco Salvetti

Pierina Bartoletti compie 100 anni. E’ la nuova centenaria livornese che taglierà l’importante traguardo domani mercoledì 19 giugno. Pierina infatti è nata a Livorno il 19 giugno del 1919 dove ha sempre vissuto e lavorato.

Da ragazza ha lavorato presso una rilegatoria – ricorda il figlio Giorgio – poi dopo il matrimonio e la guerra che distrusse l’attività del marito ( aveva un negozio di barbiere in via Grande) ha lavorato come collaboratrice domestica per aiutare la famiglia. E’ stata la prima assegnataria di una casa nel complesso La Rosa.

Madre di due figli, Pierina Bartoletti è ospite di Villa Serena dove domani (a partire dalle ore 16) festeggerà con tutto il personale. Il sindaco Luca Salvetti le invierà gli auguri a nome di tutta la città e della nuova giunta. Un omaggio floreale le sarà portato direttamente dal nuovo assessore al sociale.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

