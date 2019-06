Cinghiali a San Macario in Piano e Santa Maria a Colle: il Comune invita i privati a tenere puliti i terreni incolti

Il Comune invita gli abitanti di San Macario in Piano e Santa Maria a Colle, nelle aree intorno al fiume Serchio e al rio Fornacette, a provvedere alla pulizia dei terreni incolti di proprietà.

L'amministrazione comunale sta infatti ricevendo con sempre maggiore frequenza segnalazioni riguardo alla presenza di cinghiali in queste zone e proprio le aree incolte dove la vegetazione è più fitta costituiscono il luogo ideale per il ricovero degli ungulati durante il giorno. Considerata dunque la condizione di pericolo per la incolumità pubblica, visto che questi animali si spostano di notte e possono attraversare improvvisamente le strade transitate o avvicinarsi alle abitazioni, si invitano i cittadini interessati a provvedere alla regolare manutenzione dei propri terreni.

